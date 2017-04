Zes Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre

1997 – 2016

Secretaris en waarnemend voorzitter van Litac De heer Heinst is bijna 20 jaar bestuurslid geweest van de Lichtenvoordse tafeltennisvereniging Litac. Hij zorgde met zijn inzet voor een goedlopende vereniging die zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau opereert. Naast zijn bestuurswerk was hij, in samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond, kartrekker van het project “samen sterk”. Een regionale krachtenbundeling voor gezamenlijke ledenwerving, trainers- en jeugdopleidingen door het gebruik van gezamenlijke kennis en accommodaties bij toernooi-organisatie. De heer Heinst is in deze periode tijdelijk interim voorzitter en competitieleider van Oost Nederland geweest. En hij was contactpersoon en kartrekker van het dynamictennis. Een sport voor ouderen, in opkomst in heel Nederland.