Zwarte Cross maakt eerste namen bekend

LICHTENVOORDE – De organisatie van de Zwarte Cross, De Feestfabriek, maakt vandaag de eerste namen van het programma voor de 21ste editie bekend. Onder andere Wolfmother (AUS) Kenny B, Dan Baird and Homemade Sin (VS), Rowwen Hèze, All Them Witches (VS), Truckfighters (ZWE) en voormalig profvoetballer Björn van der Doelen zullen acte de présence geven. In totaal zullen er uiteindelijk meer dan 250 bands en ruim 800 theaterartiesten optreden naast de verschillende stuntteams en het programma op en langs de crossbaan. Vorig jaar verkocht de Zwarte Cross volledig uit en trok 220.000 mensen naar het Achterhoekse Lichtenvoorde. De Zwarte Cross 2017 zal plaatsvinden op 13, 14, 15 en 16 juli. De voorverkoop is reeds begonnen en op dit moment zijn alleen de dagkaarten voor de vrijdag nog beschikbaar. Alle andere kaartensoorten zijn uitverkocht.

Legpuzzel van de 31 podia

Voor de programmeurs van de 31 verschillende podia is de tijd weer aangebroken om de enorme legpuzzel die het Zwarte Cross programma is weer in elkaar te zetten. Originaliteit en sfeer zijn de belangrijkste elementen van de Zwarte Cross. De programmeurs kiezen er bijvoorbeeld bewust voor om de succesvolle zanger Kenny B niet op het hoofdpodium voor 40.000 mensen op te laten treden, maar juist in de intieme Reggaeweide. Persoonlijke favoriet van de organisatie is de Amerikaanse southern rocker Dan Baird. Weinig mensen kunnen zeggen dat ze in de Verenigde Staten op nummer één hebben gestaan en deze superster zal op de veranda van roots-weide The Bayou en bij het kampvuur optreden. De organisatie van de Zwarte Cross er nadrukkelijk voor om een meer kleinschalig en uniek programma te bieden en massaliteit te voorkomen. “Kwalitatief sterke muziek- en theateracts op sfeervolle podia in themaweides als de Theaterweide of Exotica waar lekker op blote voeten in het zand gedanst kan worden. Dat is de Zwarte Cross!”, aldus festivaldirectrice Tante Rikie.

Eerste namen muziek: Wolfmother (AUS), Truckfighters (ZWE), Kenny B (Reggaeweide), Dan Baird and Homemade Sin (VS – The Bayou en Kampvuur), De Motorband (Hoofdpodium), The Grand East (The Bayou en Café Harder!), Hilltop Howlers (The Bayou), All Them Witches (VS – Roadhouse), Bökkers (Megatent), Kill the Buzz (Dansvloer), Gipfel Power (Tirolertent), The Dirty Daddies (Megatent), Sabrina Starke “The Soul of Reggae” (Reggaeweide), Boh Foi Toch (Megatent), Thomas Newson (Dansvloer), Tirol Sound (Tirolertent), DJ Tommi (Exoticana), Warboel (Blagenparadijs), Rowwen Hèze (Megatent), Samora (Reggaeweide), Tom & Jame (Dansvloer), Beatz Freq (Dansvloer), RotFront (DE) en Dona Onete (BRA – Exoticana).

Eerste namen theater: Duo Kate & Pasi (Acrobatisch theater uit Finland), Harry Glotzbach (Stand – up comedy), Mart Hillen (Gitaarvirtuoos), Chonk – De Typmachine (Poëzie), Directie & Co – Multiples (Straatkunst), Thijs Kemperink (Cabaret), André Manuel (Misantropisch absurdisme), Powered by Flowers (Muziekwerkplaats met een missie) en Björn van der Doelen (Singer-songwriter Americana met zachte G) Martijn Koning (Cabaret).

Overzicht tickets

Beschikbaar zijn: Vrijdagkaarten (al 73% verkocht).

Uitverkocht zijn: Grasnapolsky- en caravankaarten, Campingkaarten, 3-Dagenkaarten, Zaterdag dagkaarten en Zondag dagkaarten.

De organisatie wil voorkomen dat bezoekers met ongeldige kaarten pas bij de ingang van het festival erachter komen dat hun ticket niet geldig is. De Zwarte Cross roept dus nogmaals op om alleen officiële kaarten te kopen (via www.zwartecross.nl/tickets, bij de Primerawinkels in Nederland en TicketSwap) en niet via-via kaarten aan te schaffen. Hier zijn de kaarten gegarandeerd geldig en worden ze voor een juiste prijs verkocht.

Zwarte Cross 2017; 13-14-15-16 juli

Festivalterrein de Schans, Lichtenvoorde

www.zwartecross.nl