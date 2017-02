Open huis muzikale dagbesteding DoReMi in Neede:

NEEDE – De muzikale dagbesteding DoReMi in Neede houdt woensdag 15 februari open huis. “De mensen kunnen dan een kijkje in onze – muzikale – keuken nemen”, aldus initiatiefnemer Jerry Mensink.

De muzikale dagbesteding opende recent de deuren. Jongeren, maar ook ouderen uit de Achterhoek en Twente met een verstandelijke beperking of gedragsstoornis kunnen hier muzikaal hun hart ophalen. Er worden onder meer gitaarlessen, maar ook drum en zanglessen gegeven. “En als de cliënten zich als deejay willen uitleven, ook prima. We hebben hier de apparatuur ervoor”, aldus Mensink.

Mensink is al ruim een kwart eeuw eigenaar van The Music Factory, waar onder meer een aantal muziekstudio’s is gehuisvest waar veel popbandjes uit de regio repeteren. “Overdag worden hier reeds gitaar- en drumlessen gegeven. De accommodatie is dus al geschikt, maar we hebben de boel de afgelopen verder aangepast en geschikt gemaakt voor uitgebreider muziekonderwijs.”

Mensink krijgt daarbij versterking van meerdere gekwalificeerde muziekdocenten. De bezoekers van DoReMi volgen zogenoemde Muzisch Agogische Methodiek. “Daarbij gaat het om creatieve, speelse en ludieke activiteiten.”

De open ochtend duurt van half tien tot twaalf uur. “We gaan die ochtend aan de slag met een aantal cliënten. Mensen die geheel vrijblijvend een ochtendje willen meedraaien, kunnen zich aanmelden via onze website. ’s Middags is er een open inloop voor ouders en hun kinderen tussen half twee en half vier. Onder meer bedoeld voor de mogelijkheden van naschoolse opvang. Aanmelden voor de open middag is niet nodig.”

Voor meer informatie www.doremi-dagbesteding.nl

