Wijk De Berg in Neede viert feest

NEEDE – Op zaterdag 14 oktober is het groot feest voor de bewoners van de wijk De Berg in Neede. Dan is de wijk na 12 jaar van ingrijpende werkzaamheden als sloop, renovatie en nieuwbouw officieel klaar.

Ingrijpende plannen

In 2005 werden de ingrijpende plannen bekend gemaakt aan de inwoners voor hun woonwijk. In totaal werden 124 woningen gesloopt en kregen 142 woningen groot onderhoud. Gemeente Berkelland heeft om de riolering te vervangen alle straten opengebroken.

Vernieuwing

Er zijn 84 nieuwe woningen gebouwd en de leefbaarheid is in de wijk teruggebracht. Zo is er een gezamenlijke moestuin voor de buurt gekomen, zijn er speelvoorzieningen gebouwd en is er een zelfstandige wijkraad gevormd. De gemeente heeft nieuwe wegen en een heel nieuw parkeerterrein aangelegd. Ook is het groen in de wijk flink aangepakt. Nu wordt er nog gewerkt aan het nieuwe park in de wijk.

Samenwerking

Manager Vastgoed Jan Stoel van ProWonen: “De wijk is prachtig geworden, maar het heeft heel wat voeten in aarde gehad om zover te komen. Dat bewoners daar last van hebben gehad is ons dan ook niet ontgaan. Wij hebben daarom lang nagedacht over wat we terug konden doen. We willen de bewoners op een gepaste manier bedanken met dit eindfeest. Een feest waarin alle bewoners van de wijk centraal staan. Het programma is tot stand gekomen door goed samen te werken met een groep bewoners. Zij hebben een duidelijke stempel gedrukt op het uiteindelijke programma. Wij zijn ook heel erg blij met de samenwerking met de gemeente Berkelland, die ons hierbij goed heeft geholpen.”

Bedankje aan de bewoners

Om de bewoners te bedanken voor hun geduld, medewerking en begrip wordt er op zaterdag 14 oktober aan de Dumasweg in Neede de hele dag een groot feest georganiseerd. ProWonen biedt dit feest aan alle huurders en eigenaar-bewoners van de wijk aan, maar ook aan bewoners die de afgelopen 12 jaar uit de wijk zijn verhuisd.

Als herinnering

Tijdens de feestdag wordt er een leef- of herinneringsroute onthuld. Op zes plaatsen in de wijk komen plaquettes die iets vertellen over de historie. Zo worden bewoners van de wijk, maar ook van andere wijken in Neede, en toeristen geïnformeerd over deze vernieuwde wijk. Ook wordt een documentaire over de wijkvernieuwing getoond en ontvangen alle bewoners een herinneringsboek én de documentaire op een USB-stick.

