Niek Bragt nieuwe fractievoorzitter CDA Oost gelre

OOST GELRE – Tijdens de raadsvergadering van 19 september heeft fractievoorzitter Theo Donderwinkel bekend gemaakt, dat Niek Bragt hem per direct zal opvolgen als fractievoorzitter van het CDA. Donderwinkel was fractievoorzitter sinds 2005, het begin van de gemeente Oost Gelre na de herindeling.

Een ander gezicht bij een andere tijd

Na 12,5 jaar fractievoorzitter te zijn geweest, vond Theo Donderwinkel het tijd het stokje over te dragen aan de vooravond van de verkiezingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal hij namelijk niet terugkeren in de gemeenteraad van Oost Gelre. 12,5 jaar geleden moest er gebouwd worden aan de nieuwe gemeente. Inmiddels zijn de tijden veranderd en staat de gemeente voor nieuwe uitdagingen. Daar past een ander gezicht bij. Theo Donderwinkel: “Oost Gelre is meer dan de voormalige gemeente Groenlo en gemeente Lichtenvoorde. De gemeente is geen meelzak meer, waar je tegenaan schopt en dat er dan wat uitkomt. De inwoners pakken nu samen met de gemeente de zaken op”.

Niek Bragt zit sinds maart 2014 in de gemeenteraad. Zijn motivatie om zich destijds verkiesbaar te stellen is de brede inzetbaarheid van de volksvertegenwoordiger. “In de raad zit je niet voor jezelf maar in de eerste plaats voor de ander, van jong tot oud en van starter tot gepensioneerd.” Het mogen bijdragen in de raad met als doel ons Oost Gelre voor iedereen nog beter en nog mooier te maken is een hele eer, waar ik me graag voor blijf inzetten.

Bragt is door de fractie unaniem gekozen als fractievoorzitter en zal per direct de werkzaamheden van Theo Donderwinkel overnemen.