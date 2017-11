05 nov. – Lichtjeszondag in Bocholt

X 47

BOCHOLT(D) – Alweer voor de elfde keer gaat op de Lichtjeszondag het centrum van Bocholt stralen. Van heinde en verre zal het publiek worden aangetrokken door de aangelichte gebouwen en pleinen. Voor de winkels in de straten zorgen lantaarns en kaarsen voor een gezellige sfeer. Op zaterdagnamiddag wordt de verlichting ook ingeschakeld. In de voorafgaande jaren bezochten vele tienduizenden bezoekers de sfeervol verlichte stad. De illuminatie op de Lichtjeszondag wordt gesponsord door de Bocholter Energie- und Wasserversorgung (BEW).

De Lichtjeszondag inspireert velen tot het maken van foto’s. Daarom is er ook dit jaar een fotowedstrijd uitgeschreven, die financieel wordt ondersteund door de Volksbank Bocholt eG, de BEW en Saturn Bocholt. De bezoekers worden uitgenodigd twee foto’s in te sturen aan info@bocholt-stadtmarketing.de, één foto voordat de verlichting is ingeschakeld en één met de verlichting aan. Inzending van de foto’s kan tot en met 8.11.17.

Een Indiaanse panfluitgroep zorgt op de markt voor meeslepende muziek.

Ter gelegenheid van de Lichtjeszondag geven de marktkooplui op de Neutorplatz duizenden glowsticks cadeau. Ook gaat op deze dag een kerstactie van start. De kinderen kunnen kleurplaatjes voor de kerstversiering afhalen. Meer informatie ter plaatse.

Alle winkels zijn op deze zondag van 13 tot 18 uur geopend.

In de gehele binnenstad en in alle parkeergarages kan gratis worden geparkeerd. De StadtBus Bocholt GmbH zorgt deze zondag, ook in de buitenwijken, volgens de reguliere dienstregeling voor gratis vervoer in alle stads- en taxibuslijnen, zodat de bewoners van Bocholt gemakkelijk tussen ca. 12.30 en 18.30 uur naar het centrum en weer naar huis kunnen komen.

De Stadtmarketing Bocholt coördineert de activiteiten. Voor de realisatie van de veelomvattende lichtinstallatie zorgen Berthold Schlütter en zijn team van IBS Showtechnik.