RUURLO – Een 24-jarige vrouw uit Winterswijk is op maandag 9 januari verongelukt na een eenzijdig ongeval.

De vrouw reed rond 16 uur in haar auto op de Groenloseweg vanuit Ruurlo in de richting van Winterswijk. In een flauwe bocht raakte ze met haar auto van de weg. De auto belandde tegen een boom.

De vrouw overleed ter plaatse.

De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van dit ongeval.