24 okt. – Internationaal Netwerkbureau kijkt terug op succesvol eerste jaar

Eerstvolgende ondernemersspreekdag op 24 oktober

OUDE IJSSELSTREEK/BOCHOLT – Het Internationale Netwerkbureau voor Nederlandse en Duitse ondernemers, een initiatief van de gemeente Oude IJsselstreek en de Wirtschaftsförderung Bocholt, kan terugkijken op een succesvol 2017. Met bijeenkomsten in de vorm van onder andere een ondernemersontbijt en een grensoverschrijdende techniekdag wist het Internationaal Netwerkbureau honderden ondernemers te interesseren voor zakendoen over de grens.

De geslaagde bijeenkomsten onder het motto ‘Praktische samenwerking over grenzen heen’ zullen ook volgend jaar een vervolg krijgen. Zo staat er in januari of februari voor de derde keer een ondernemersontbijt op de agenda. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van digitalisering. Op 1 maart 2018 staat er vanaf 17 uur in Hotel Residenz in Bocholt bovendien een inspirerende bijeenkomst voor maximaal 40 deelnemers op de agenda.

Spreekdagen

Naast bijeenkomsten rondom grensoverschrijdend zakendoen vormen spreekuren voor ondernemers een belangrijk speerpunt van de werkzaamheden van het Internationaal Netwerkbureau. Sinds half december 2016 hield matchmaker Ronald Cieraad bij de Wirtschaftsförderung in Bocholt reeds 20 spreekuren voor ondernemers. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun vragen over grensoverschrijdende samenwerking en voor hulp bij hun zoektocht naar een geschikte zakenpartner in het buurland. De spreekuren vinden om de week op dinsdagochtend plaats, de eerstvolgende staat gepland op 24 oktober. De overige data zijn te vinden op de website Zijn ondernemers niet in de gelegenheid om naar Bocholt te reizen, dan komt de matchmaker ook graag bij het bedrijf langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Deelname an het spreekuur is heelemal gratis.

Over het Internationaal Netwerkbureau

Het INTERREG V-project ‘Internationaal Netwerkbureau‘ bestaat sinds 2016 en loopt nog tot september 2018. Het is een servicepunt voor bedrijven die grensoverschrijdend zaken willen doen. Medewerkers van de lead partners van het project, de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Bocholt, beantwoorden vragen van ondernemers en regelen op verzoek een kennismakingsgesprek met de matchmaker. Met het project is een bedrag van circa 235.000 euro gemoeid. De helft van de kosten wordt gefinancierd door de EU uit middelen van het subsidieprogramma INTERREG. Extra middelen zijn afkomstig van particuliere ondernemersinitiatieven. Het resterende deel wordt ingevuld in de vorm van manuren door de projectpartners. Het project richt zich specifiek op ondernemers uit de Achterhoek en de aangrenzende regio rondom Bocholt.

Actuele informatie over het project is te vinden op http://internationales-netzwerkbuero.de/