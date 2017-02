Ik Pas 30 of 40 dagen zonder alcohol | Ambassadeurs in de Achterhoek

X 103

ACHTERHOEK – Op woensdag 1 maart start de actie Ik Pas, 30 of 40 dagen zonder alcohol. Inmiddels hebben zo’n 150 mensen zich uit de Achterhoek geregistreerd op IKPas.nl. Onder de deelnemers Sportservice Doetinchem, burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek en Martine Zuil, commercieel directeur van De Graafschap. Zij roepen als ambassadeurs van IkPas iedereen op om mee te doen.

“Bij mijn functie horen veel recepties, feestjes en etentjes” vertelt Martine Zuil. “Ook in ons eigen stadion vloeit de alcohol vaak rijkelijk, op wedstrijddagen en op Business Club-bijeenkomsten. Het zal voor mij een uitdaging van jewelste zijn om 40 dagen nee te zeggen tegen de alcohol. Maar die uitdaging ga ik graag aan!” Burgemeester Otwin van Dijk vindt het belangrijk bewust te zijn van wat je drinkt, wat je eet en hoe je leeft. “Ik wil met mijn deelname aan Ik Pas de bewustwording vergroten dat alcohol weliswaar lekker en gezellig kan zijn, maar met name voor jongeren ook schadelijk is.” In Groenlo gaat de locatie van het Graafschapcollege aandacht besteden aan de actie. Met een leuke kick-off-bijeenkomst worden leerlingen uitgedaagd om samen mee te doen.

Als stimulator van een gezonde en actieve leefstijl in de gemeente Doetinchem wil Sportservice Doetinchem het goede voorbeeld geven. Daarom gaat een aantal medewerkers van Sportservice Doetinchem de uitdaging aan: 30 dagen geen alcohol! Van 20 t/m 26 maart vindt ook de Doetinchemse Waterweek plaats die in het teken staat van water drinken. Voor deze medewerkers geldt dus een dubbele uitdaging!

Aanmelden

Doet u ook mee? U kunt zich aanmelden op www.ikpas.nl . Deelnemers ontvangen in de actieperiode nieuwsbrieven met informatie en tips. Ook zorgen de GGD Noord- en Oost Gelderland en IrisZorg voor leuke weetjes over IkPas in de Achterhoek.

Goede ervaringen

Landelijk onderzoek laat zien dat veel deelnemers zich na afloop meer bewust zijn van hun eigen alcoholgebruik. Deelnemers van vorig jaar voelden zich tijdens Ik Pas fitter, sliepen beter en vielen af. Ook bleek dat deelnemers 6 maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname.

