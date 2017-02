30 teams schoolvolleybal toernooi

DOETINCHEM – Afgelopen woensdag vond in de Saza Topsporthal het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi plaats. Volle tribunes, een goede sfeer en volleybal op hoog niveau: 30 teams van 12 scholen gingen met elkaar de strijd aan. OBS Plattenburg won het toernooi en BS IJzevoorde ging er vandoor met de Fair Play Prijs.

Winst voor OBS de Plattenburg

De 30 teams van 12 basisscholen (Vrijeschool de kleine Prins, CBS de Haven, Het Timpaan, BS IJzevoorde, De Zonneboom, OBS Hagen, OBS de Huet, OBS Canada, OBS Overstegen, `t Prisma, OBS Mozaïek, OBS de Plattenburg) speelden in 6 poules van 5 teams. Ieder team speelde 4 wedstrijden in de poule. Alleen de poule winnaar ging door naar de halve finale.

Na een ontzettend spannende wedstrijden waar het steeds gelijk op ging, stootte Plattenburg en `t Prisma door naar de finale. De Plattenburg won het toernooi en ging er met de winst vandoor. Het team van de Canadaschool is geëindigd op plek drie.

Uitslag:

1. OBS de Plattenburg

2. `t Prisma.

3. OBS Canada.

Vlekkeloos georganiseerd door Orion

De vlekkeloze organisatie van het toernooi lag in handen van Orion volleybal. Alle deelnemende kinderen ontvingen een kaartje voor een wedstrijd van Heren 1 (eredivisie) en een medaille als aandenken. Studenten van het Graafschap College Sport en Bewegen hebben geholpen tijdens deze dag met het begeleiden van de wedstrijden.

Prijs voor Fair play

Dit jaar kon er opnieuw de Fair Play Prijs worden gewonnen door het meest sportieve team. Het team dat zich het sportiefst gedroeg tegen de scheidsrechter en tegenstander, was het team van BS IJzevoorde.

JOGG Teambox

Nieuw dit jaar was de teambox. Voor ieder team stond er een gezonde teambox klaar waarin voor alle deelnemers een flesje water en een stuk fruit in zat. Deze teambox is uitgedeeld door Sportservice Doetinchem in het kader van het gezondheidsprogramma Jongeren Op Gezond Gewicht.

