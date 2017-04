3D-geprinte pannenkoek startsein voor digitale Kinderroute Belevingsweek

X 75

Beleef spannende avonturen met je smartphone in de Achterhoek

RUURLO – Op zondag 23 april gaf Marijke van Haaren, wethouder van de gemeente Berkelland, het startsein voor de Kinderroute Belevingsweek. Van 23 tot en met 30 april kunnen gezinnen met kinderen de Achterhoek gratis met hun smartphone ontdekken en deelnemen aan leuke activiteiten. De belevingsweek werd geopend bij Pannenkoekenboerderij De Heikamp waar de eerste route van deze week ‘De Strooptocht’ gestart kon worden.

Acht routes zijn speciaal tijdens de meivakantie gratis te verkrijgen via een code bij deelnemende startlocaties in 7 Achterhoekse gemeenten. Onderweg zijn er leuke activiteiten georganiseerd met het thema van de routes. Spannende verhalen over ridders en jonkvrouwen, leuke natuurweetjes, sportieve opdrachten of op te lossen raadsels, er valt onderweg van alles te beleven en leren! De AbelLife route-app wijst de weg. Bekijk het programma online op kidsgeluk.nl/belevingsweek of haal de gratis activiteitenfolder bij de VVV.

De Strooptocht

Wethouder Marijke van Haaren zette met een druk op de knop de 3d-pannenkoekenprinter van de Heikamp aan het werk, met als resultaat een pannenkoek in vorm van een wandelschoen. De wandelschoen staat symbool voor de digitale wandelroute ‘De Strooptocht’, een route over de ingrediënten en het maken van pannenkoeken. De route start bij pannenkoekenboerderij De Heikamp en is via het routeboekje ‘Spannende avonturen buiten’ verkrijgbaar bij de VVV’s in de Achterhoek of als losse route in de AbelLife app. Tijdens de Kinderroute Belevingsweek is de route gratis te downloaden bij De Heikamp in Ruurlo.

Na het startsein konden gezinnen de ‘De Strooptocht’ gratis op hun telefoon downloaden en van start. Onderweg werden de wandelaars verrast met culinaire versnaperingen die vanuit de piaggios van De Heikamp aangeboden werden. Ook vond er bij De Heikamp een Masterclass pannenkoeken bakken plaats door de Nederlands Kampioen Pannenkoeken Bakken, Rob Weijers, waarmee de Heikamp de eerste prijs won tijdens het NK Pannenkoekenbakken 2017.

Digitale belevingsroutes

In 2015 zijn Achterhoek Toerisme en AbelLife een samenwerking met elkaar gestart om routes in de hele Achterhoek digitaal te ontsluiten en te vermarkten. AbelLife, specialist in het digitaliseren van fiets- en wandelroutes, ontwikkelt belevingsroutes die via de AbelLife route-app te downloaden zijn. Er zijn 30 cultuurhistorische routes in de Achterhoek die via de AbelLife app én routeboekjes bij de VVV’s en Toeristische Informatiepunten verkrijgbaar zijn. Ook zijn er 24 themaroutes uitgebracht langs oorlogsverleden en middeleeuws en -industrieel erfgoed. Voor gezinnen met kinderen werden er 15 kinderroutes gedigitaliseerd. Om deze kinderroutes onder de aandacht te brengen ontstond het idee om een evenement te organiseren waarbij verhalen en personages uit de routes tot leven zouden worden gebracht.

De Kinderroute Belevingsweek wordt mede mogelijk gemaakt door AbelLife, 100% Winterswijk, Gemeente Aalten, Gemeente Oost-Gelre, Gemeente Berkelland, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Montferland, Eigenzinnig Lochem en Achterhoek in Beweging.