Aansprekende activiteiten op Borculose agenda

BORCULO – De komende maanden staan er weer genoeg aansprekende activiteiten op de Borculose evenementenkalender. De aftrap is op zondag 7 mei met de Voorjaarsfair, de nieuwe naam voor de Bloemenmarkt. De activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Promotie Borculo (SPB) in opdracht van de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV).

Mensen laten genieten van gezellige, interessante en gratis evenementen. Dat doet de SPB met behulp van vele vrijwilligers inmiddels al ruim dertig jaar.

Daarnaast zet het zich in om het Berkelstadje in de toekomst leefbaar te houden. Ook voor 2017 is er weer een mooi activiteitenplan samengesteld.

Naast de Voorjaarsfair gaat het om de Moederdagactie, Jongerenevenementen (gedurende het hele seizoen), Boekenmarkt, Restantenmarkt, Zompendag, Kinderdag, Weerkom’n Dagen (eigen evenement SPB), Brandstoffestival en activiteiten rond Kerst.

Programma

Zondag 7 mei: Voorjaarsfair (Bloemenmarkt)

7-14 mei: Moederdagactie

Zaterdag 24 juni: Weerkomm’n Dagen

Zondag 25 juni: Weerkomm’n Dagen

Zondag 25 juni: Brandstof festival

Vrijdag 21 juli: Boekenmarkt

Zaterdag 19 augustus: Kinderdag Zat

erdag 26 augustus: Restantenmarkt

Zondag 1 oktober: Zompendag

