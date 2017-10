04 nov. – Achterhoekse Duurzame Huizenroute

X 35

ACHTERHOEK – Op zaterdag 4 november kun je van 11 tot 15 uur met eigen ogen zien hoe warmtepompen, efficiënte kachels, zonneboilers en energiezuinige huizen er uit zien. In de hele Achterhoek kun je bij mensen terecht die hun energiezuinige huis openstellen. De eigenaren vertellen hun ervaringen en geven tips wat de praktische mogelijkheden zijn van energiebesparing in combinatie met comfortabel wonen. Het is een mooie manier om energiebesparende maatregelen in de praktijk te zien. Naast de woningen zijn ook een zonnepark, microvergister en een aantal showrooms van bedrijven opengesteld.

Waar en wanneer

Op zaterdag 4 november kun je de deelnemende duurzame huizen en bedrijven bekijken tussen 11 en 15 uur. Welke huizen je kunt bekijken? Voor gedetailleerde informatie en de laatst toegevoegde huizen kun je kijken op www.verduursaamenergieloket.nl onder de kop ‘voorbeelden uit de regio’. Wil je op de hoogte blijven van de laatste informatie? Kijk dan ook op onze facebookpagina (facebook.com/Achterhoekse-Duurzame-Huizenroute).

Jouw huis ook in de route

Heb jij al duurzame maatregelen getroffen in je woning? Geef je huis dan op voor de Achterhoekse Duurzame Huizenroute en deel jouw ervaringen met anderen. Zien is immers geloven! Meld je aan via www.verduursaamenergieloket.nl onder de kop ‘voorbeelden uit de regio’.

Het verduurSaam energieloket organiseert de Huizenroute

De Achterhoekse Duurzame Huizenroute wordt georganiseerd door het verduurSaam energieloket. Het loket is opgericht door de Achterhoekse gemeenten. Je kunt er terecht met al jouw vragen over energiebesparing, duurzame energieopwekking en wooncomfort. Ga voor meer informatie naar www.verduursaamenergieloket.nl.

Mis het niet en hoor wat er kan, hoe het eruit ziet én wat het oplevert.