De Achterhoek en Twente in zwierige penseelstreken

HAAKSBERGEN – Naar aanleiding van het 7e lustrum tonen 35 cursisten van Atelier Zwierige Penseel hun meesterwerken. De cursisten wonen in de Achterhoek en Twente.

Werk van Marian te Barge en Gerrit Westerhof is van 22 t/m 28 mei te bewonderen in Galerie Te Lintelo te Haaksbergen.

Galerie Te Lintelo toont werk van bekende kunstenaars, maar regelmatig biedt de galerie ook een podium voor nieuw talent. “Echt geweldig dat de cursisten in deze mooie en professionele omgeving mogen exposeren”, laat Jenneke Brunnekreeft weten.

Atelier Zwierige Penseel in Eibergen is een lesinstituut voor realistische schilderkunst, in 1982 opgericht door Jenneke Brunnekreeft. Vele cursisten hebben in de afgelopen 35 jaar een schildercursus of een workshop bij haar gevolgd. Tijdens de schilderlessen wordt aandacht besteed aan materiaalkennis en speciale schildertechnieken. Iedere cursist ontwikkelt een eigen stijl. Jenneke vindt het belangrijk dat alle leerlingen hun talent ontwikkelen en telkens een niveau hoger komen in de schilderkunst. “Hoe mooi is het, dat je een leven lang kunt leren?” laat de kunstenaar weten.

De titel van deze jubileumexpositie is een ode aan de Achterhoek en Twente. Het typische coulissen landschap is geschilderd in alle seizoenen. Ook de flora en fauna in deze omgeving is door de exposanten weergegeven op doek, in aquarel of op porselein. Stillevens en portretten van mensen uit oost Nederland maken de expositie compleet.

Vereniging Groei en Bloei uit Berkelland en Haaksbergen zal deze expositie opfleuren met artistieke bloemstukken. Een mooie vorm van samenwerking in deze regio.

Een inspirerende tentoonstelling waar met hart en ziel aan is gewerkt.

De exposanten tonen de schoonheid van Twente en de Achterhoek.

Tijdens de expositie worden diverse schildertechnieken gedemonstreerd.

Van 22 t/m 28 mei bent u van harte welkom tussen 11.00 tot 17.00 uur in Galerie Te Lintelo, Spoorstaat 38, Haaksbergen. Ook op Hemelvaartsdag.