Achterhoek gaat samen voor jong talent

X 49

Onder de naam SmartHub Achterhoek hebben ruim zestig ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek hun krachten gebundeld. In heel Nederland promoten ze de stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties voor jong hoger opgeleid talent.

Samen sterker

Jan Kaak (Kaak Group) en Toin de Ruiter (Bonsen Reuling) zijn nauw betrokken bij het ontstaan en de groei van SmartHub Achterhoek. Samen met andere vertegenwoordigers van de drie Achterhoekse O’s (ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties) nemen ze deel aan de Regiegroep Smart Industry. Jan Kaak: “In de Achterhoek hebben we veel toonaangevende bedrijven die volop aan het innoveren zijn en geweldige carrièrekansen bieden voor jong talent. Ondernemers constateerden echter dat het moeilijk is om jong talent te vinden en aan zich te binden. Omdat deze jongeren voor de toekomst van een vitale Achterhoek hard nodig zijn, sloegen we als ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen. Met economische regiomarketing onder de naam SmartHub Achterhoek zetten we gezamenlijk de regio op de kaart als dé stage- en afstudeerregio van Nederland.”

Onbekende kracht van de Achterhoek

Toin de Ruiter: “We hebben ons oor te luister gelegd bij de doelgroep en brainstormsessies gehouden met jonge talenten, waarin duidelijk werd dat ze moeite hebben met het vinden van interessante stages en afstudeeropdrachten. Aan de ene kant verbaasden we ons dat jongeren afkomstig uit de Achterhoek niet eens wisten welke interessante bedrijven en carrièrekansen in ‘hun achtertuin’ liggen. Aan de andere kant kregen we te horen van stagiaires en afstudeerders bij Achterhoekse bedrijven dat ze interessante opdrachten uitvoeren en volop kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Dit was voor ons een signaal dat we iets goeds in huis hebben wat we veel meer moeten uitdragen. Be good and tell it! Te beginnen bij de jongeren die opgegroeid zijn in de Achterhoek, het zogeheten laaghangend fruit.”

Woonboulevard met ruim 60 bedrijven

Jan Kaak: “Zie SmartHub Achterhoek als een soort woonboulevard, waar we namens alle verbonden organisaties onszelf presenteren aan de jonge talenten in heel Nederland, en straks ook daarbuiten. Bedrijven beseffen dat ze in hun eentje maar beperkt exposure, bereik en aanbod hebben, waardoor het moeilijk is om de aandacht van jong talent te trekken. Samen lukt dat veel beter en hebben we ook veel meer te bieden, denk alleen al aan alle vacatures die we op één plek presenteren. Met een continue social mediacampagne komen we nadrukkelijk in beeld bij de doelgroep en bouwen we een grote groep volgers op. Daarnaast promoten studerende ‘Achterhoek ambassadeurs’ SmartHub Achterhoek in hun studentenstad en presenteren we onszelf regelmatig op bedrijvendagen. Jonge talenten die in de Achterhoek werken, kunnen deelnemen aan een speciaal Talent Program. Daarin komen ze regelmatig bijeen voor kennisuitwisseling, persoonlijke groei, een kijkje in de keuken bij andere bedrijven en sociale activiteiten.”

De exposure en impact van SmartHub Achterhoek worden steeds groter. Meer dan 60 organisaties hebben zich al verbonden. Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties hebben samen gezorgd voor financiering in de komende drie jaren, met cofinanciering van de Provincie Gelderland. Toin de Ruiter: “Niet alleen bedrijven uit de maakindustrie, ook organisaties uit andere bedrijfstakken onderstrepen dat we jong talent enerzijds nodig hebben en anderzijds veel te bieden hebben. Iedere Achterhoekse organisatie profiteert uiteindelijk van economisch succes in de regio. Hoe meer organisaties zich verbinden met SmartHub Achterhoek, hoe meer jonge talenten de Achterhoek weten te vinden. ”

Projectmanager

De sterke groei van SmartHub Achterhoek maakt dat de organisatie rondom SmartHub ook verder uitgebouwd wordt. Vanaf half oktober is Sandra Junier (30) projectmanager van SmartHub Achterhoek. Zij heeft veel ervaring met het aantrekken en begeleiden van jong talent, onder andere in haar rol als hubmanager voor verschillende Achterhoekse bedrijven. Sandra Junier: “Ik zie mezelf als een spin in het web die alle bestaande en nieuwe initiatieven in de Achterhoek rond het aantrekken van jong talent aan elkaar verbindt. We hebben al veel prachtige voorbeelden die we kunnen inzetten bij de profilering van de Achterhoek als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. En jong talent in Nederland gaat nog veel meer van ons horen!”

SmartHub Achterhoek is een project van Achterhoek2020.