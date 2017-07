Achterhoeks Streekfestival: dagvullende buitengewone belevenis

X 81

EIBERGEN – De derde editie van het Achterhoeks Streekfestival, zondag 9 juli in Openluchttheater Eibergen, wordt een dagvullende belevenis op liefst 25.000 vierkante meter. Het festival heeft plaats in het theater en de omliggende parken. Tachtig standhouders, drie podia met muziek, gratis kindervertier, foodtrucks , twee tapasweides, straattheater en reuzenvliegers; het is slechts een kleine greep uit het programma.

‘’Het festival is groter en nog gevarieerder dan vorig jaar. We hebben er enkele nieuwe elementen aan toegevoegd. Zo is er straattheater en hangen er tientallen reuzenvliegers boven het festivalterrein’’, meldt het bestuur. Er is heel veel gratis kindervertier en er staan tachtig standhouders met zeer uiteenlopende producten. De deelnemers zijn allemaal uitgenodigd door het theater. ‘’We willen een kwalitatief hoofwaardig festival neerzetten en selecteren deelnemers op basis van kwaliteit en beleving.’’

Grensverleggend

Op het speciale thematerrein ‘Oaver de Grenze’ staan standhouders die op de een of andere manier Oost-Nederland ‘overstijgen’ en ‘grensverleggend’ zijn. Hier is een buitenlandse tapasweide ingericht en een podium met wereldmuziek en er staan hippe standhouders. Ook is hier de wat verscholen chillplek ‘De Oase’. Op het andere festivalterrein is van alles te zien en te proeven wat de Achterhoek en Twente zo bijzonder maakt. Eerlijke streekproducten, een tapasweide met onder meer een spit boven houtvuur en het intieme nieuwe podium ‘Onder De Beume’. Hier zijn voordrachten in het dialect en streekmuziek. Het Achterhoeks Streekfestival duurt van 11:00 tot 19:00 uur. Een online ticket kost in de voorverkoop 6 euro en aan de kassa 7,50 euro. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang. Bezoekers kunnen gratis parkeren bij het festivalterrein.

Op www.openluchttheatereibergen.nl staat alle informatie, inclusief het te downloaden programmaboekje.