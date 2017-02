Achterhoeks verkiezingsdebat in teken van economische kracht

Op woensdag 8 maart gaan politici van de grote politieke partijen in gesprek met Achterhoekse bestuurders en inwoners tijdens een verkiezingsdebat in Innovatiecentrum ICER. Doel is om ‘Den Haag’ duidelijk te maken waar wij als Achterhoek voor staan en voor gaan en wat ons gebied en het Rijk voor elkaar kunnen betekenen. Het debat vindt plaats tijdens het Innovatiefestival Achterhoek. Deze tiendaagse happening staat helemaal in het teken van innovatie en Smart Industry.

SmartHub Achterhoek

De Achterhoek profileert zich als regio die volop inzet op Smart Industry en tevens als dé stage-, afstudeer- en traineeregio van Nederland. De breed gedragen Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020, met als thema’s Werken, Wonen en Bereikbaarheid heeft tot doel een economisch sterke, vitale en verbonden regio die slim inspeelt op de demografische ontwikkelingen. Om dit mogelijk te maken, trekken we samen op met Rijk en provincie.

Verkiezingsdebat Tweede Kamerleden en Achterhoek

Centraal in het debat staan de thema’s leefbaarheid, bereikbaarheid en Smart Werken in onze regio; wat moeten landelijke politici daarover weten om hun bestuurlijke taken optimaal te kunnen uitvoeren? Voor welke kansen en uitdagingen vragen wij hen op de bres te staan? Op dit moment hebben Han ten Broeke (VVD), Sharon Dijksma (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA), Rob Jetten (D66), Rik Grashoff en Frank Futselaar (SP) toegezegd aanwezig te zijn bij het debat. Ook CU is aanwezig; nog niet bekend is met welke kandidaat. Deelname van de PVV is nog onzeker. Daarnaast zijn zo’n tweehonderdvijftig Achterhoekse ondernemers, collegeleden, raadsleden en inwoners van harte welkom. Aize Bouma, oud NOS-verslaggever, leidt het debat. De organisatie is in handen van Regio Achterhoek. Mediacentrum Regio8 is mediapartner en zendt van 9 tot 11 maart reportages uit over het debat.

Aanmelden noodzakelijk

Iedereen is welkom! Wilt u erbij zijn? Om zeker te zijn van toegang tot het debat, is aanmelden een vereiste. Dat kan via deze link.