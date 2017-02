Achterhoekse Lente verlengd

BREDEVOORT – De expositie ‘Achterhoekse Lente’ in de bovenzaal van de Koppelkerk is wegens succes verlengd tot en met 5 maart. De expositie toont het werk van vier jonge, getalenteerde Achterhoekse kunstenaars: Dorian Temming, Kees Westervelt, Tom Putman en Steef Wildenbeest. Op zondagmiddag 5 maart zijn de vier kunstenaars aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over hun werk.

In het werk van Dorian Temming (Lichtenvoorde, 1989) staan alledaagse thema’s zoals voorwerpen, eten, en mens en natuur in hun samenwerking en tegenwerking centraal. Bij installatie-kunstenaar Kees Westervelt (Aalten, 1992) draait het om de dynamiek tussen de traditionele techniek, zoals tekenen, die beperkingen met zich meebrengt, en het werken met de computer dat eindeloze mogelijkheden verschaft. Tom Putman (Winterswijk, 1994) onderzoekt in zijn ruimtelijke werk de grenzen van objecten en hun functie. Wat gebeurt er als objecten uit hun gebruikelijke context worden gehaald? Illustrator Steef Wildenbeest (Doetinchem, 1987) maakt illustraties en stripverhalen. Voor zijn illustraties won Steef in 2013 de Fiep Westendorp Stimuleringprijs. Naast de Koppelkerk exposeert Steef momenteel ook in Museum De Fundatie in Zwolle.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort Openingstijden: vrijdag-zondag van 11.00 tot 17.00 uur Looptijd: t/m 5 maart Entree: vrij