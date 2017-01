Archeologen onderzoeken vindplaatsen

GROENLO/EIBERGEN – De werkzaamheden aan de nieuwe N18 bieden een mooie kans voor archeologisch onderzoek. Er zijn opgravingen bij 10 vindplaatsen rond Eibergen, Groenlo en Haaksbergen. Dit levert een nieuw beeld op van de vroegere bewoners in het buitengebied.

Een team van 7 professionele archeologen is in augustus begonnen en nog bezig tot en met mei 2017. De opgravingen vinden plaats vóór of tijdens de wegwerkzaamheden. Archeoloog Jeroen Flamman van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie is verantwoordelijk voor de opgravingen. ‘Ik ben blij met de mooie kans die wij krijgen door de aanleg van de N18. En verwachtingsvol over wat we gaan vinden. Bij de eerste opgravingen hebben we al het nodige ontdekt.’

Bronstijd

Het onderzoek bestrijkt een lange historische periode. ‘De oudste vindplaats is vlakbij Groenlo en stamt uit de Bronstijd’, vertelt Flamman. ‘Wij kijken hier naar sporen van grafheuvels die dateren van 1.500 jaar voor Christus. De jongste opgraving bevat resten uit waarschijnlijk de 17e eeuw. Ook wat betreft grootte zijn de vindplaatsen heel verschillend. De kleinste is 335 vierkante m, de grootste 1,6 ha.’ Er wordt gegraven in het buitengebied van Eibergen, Groenlo en Haaksbergen. ‘Voor ons een interessant terrein’, zegt Flamman. ‘Hier is nog niet eerder een groot archeologisch onderzoek geweest. De opgravingen leveren nieuwe informatie op over de vroegere bewoners. We krijgen nu voor het eerst een goed beeld van wie hier woonden en waarom zij hier zaten.’

Loden musketkogel

De archeologen hebben net 3 weken lang de Circumvallatielinie bij Groenlo uit de Tachtigjarige Oorlog onderzocht. De Staatse troepen onder leiding van prins Frederik Hendrik legden in 1627 deze belegeringslinie aan om – met succes – het Spaanse bolwerk Groenlo te heroveren. Flamman: ‘We hebben veel sporen van greppels in de bodem gezien. De grondsporen waren vrij schoon, zodat we tamelijk weinig voorwerpen uit deze veldslag hebben aangetroffen. Maar toch wel een paar leuke, zoals een mogelijke loden musketkogel. Ook is een kanonskogel gevonden in het niemandsland tussen de linie en de stad. Of die toen door de Nederlanders of Spanjaarden is afgeschoten, weten we helaas niet.’

Grote vindplaats bij de Berkel

Flamman is zelf nog het meest benieuwd naar de grote vindplaats in de buurt van rivier de Berkel bij Eibergen. ‘Hier zijn de resten te vinden van een nederzetting van ongeveer 300 jaar voor Christus. Er is nog heel wat intact gebleven, zoals grote waterputten met voorwerpen erin.’ De archeologen leggen hun bevindingen vast in diverse rapporten. Daarnaast zal in komende nieuwsbrieven en op de facebookpagina N18 Nieuwe Twenteroute verteld worden wat allemaal gevonden is.

Alle vondsten gaan naar de provinciale depots en zijn dan beschikbaar voor tentoonstellingen. En voor wie geïnteresseerd is in de kanonskogel: deze wordt binnenkort geëxposeerd op het kantoor van Rijkswaterstaat en aannemer Noaber18 aan de Jukkertweg 7 in Eibergen.