Arjan Weernink kiest voor fusies en overnames

EIBERGEN/DEVENTER – Arjan Weernink is op 1 februari 2017 toegetreden als partner van Taurus Corporate Finance (www.taurus.nl) . Tot voor kort was Weernink als senior accountmanager groot zakelijke relaties verbonden aan de Rabobank.

Arjan Weernink (44 jaar) komt uit Twente en woont in Tubbergen. Hij heeft langjarige bancaire ervaring bij Rabobank en ING Bank in Twente en de Achterhoek en heeft daar een groot ondernemersnetwerk opgebouwd.

Arjan Weernink licht toe: “Bij Taurus maak ik deel uit van een groeiend team van ervaren professionals met korte en informele lijnen naar onze klant. Bovendien werken wij samen met sterke strategische partners in de regio. Wij hebben alle specialismen in huis om het complexe proces van fusies en overnames volledig te begeleiden”

Taurus is een onafhankelijk corporate finance kantoor gespecialiseerd in de begeleiding van koop- en verkooptrajecten van bedrijven, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering. Taurus heeft vestigingen in Deventer en Eibergen.