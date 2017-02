Bandjesavond in concertzaal Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Op vrijdagavond 17 februari vindt een gratis bandjesavond plaats in cultuurcentrum Boogie Woogie in Winterswijk. Ieder jaar organiseert Boogie Woogie een samenspelweek met aandacht voor popmuziek. De leerlingen van afdeling popmuziek/lichte muziek spelen een week lang samen met andere instrumenten en leerlingen. De week wordt afgesloten met een presentatie waaraan leerlingen én docenten meewerken: de bandjesavond op 17 februari.

Bestaande bands maar ook gelegenheidsformaties laten verschillende nummers horen. Ook diverse akoestische formaties met piano, gitaar, viool en vocals betreden het podium. De bandjesavond vindt plaats in de concertzaal van de hoofdvestiging van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Het begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.