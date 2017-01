Basiscursus genealogie start 17 maart 2017

DOETINCHEM – Op vrijdag 17 maart a.s. start bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de basiscursus genealogie. Deze cursus geeft uitleg over de eerste bronnen die men bij stamboomonderzoek tegenkomt, zoals de bevolkingsregisters, de burgerlijke stand en de kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken. Daarnaast behandelt de cursus de geschiedenis van de bevolkingsregistratie en leert u zoeken naar gegevens op internet en in archieven.

Data en tijd: vrijdagen 17, 24 en 31 maart en 7 april, 13.30-16.00 uur.

Opgave: voor 10 maart 2017 via <mailto:info@ecal.nu> info@ecal.nu of 0314-787078.

De cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Deelname is pas definitief nadat men een bevestiging heeft ontvangen.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem.

Kosten: € 25 (inclusief cursusmateriaal en koffie/thee) en € 22,50 voor leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers.

De cursussen worden gegeven in samenwerking met de NGV, afdeling Achterhoek en Liemers.