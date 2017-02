Bekendmaking Beste Boek 2016

X 94

GORSSEL – Tijdens de start van de Boekenweek Achterhoek en Liemers, op zaterdagmiddag 4 maart 2017, vindt de verkiezing Beste Boek Achterhoek en Liemers 2016 plaats en wordt het boekenweekgeschenk Flonkergood, een bundel verhalen in de streektaal, gepresenteerd.

Organisatie en jury

Voor de 19e keer brengen de Dialectkring Achterhook en Liemers, de Vrienden van de Streektaal Lochem e.u. en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers hiermee de streektaal en boeken uit en over de streek onder de aandacht. Een onafhankelijke vakjury heeft vijf boeken genomineerd en uit deze vijf het Beste Achterhoekboek 2016 gekozen.

Juryvoorzitter André van Gessel: ‘De juryleden zijn voornamelijk afkomstig uit verschillende beroepstakken waarbinnen het boek centraal staat: boekhandel, bibliotheek en onderwijs en hebben allen een sterke binding met de Achterhoek of de Liemers. De boeken worden beoordeeld op vormgeving, taalgebruik, inhoud, originaliteit en streekbinding. Het is ongelofelijk hoeveel energie, tijd en betrokkenheid de stapels boeken uitstralen die elk jaar weer worden uitgegeven en die allerlei facetten van het leven in onze streek belichten. Of het nu gaat om boeken over een persoon, een (sport)vereniging, een dorp, een natuurgebied, een kerk of landgoederen. Wat blijkt er nog steeds veel nieuws te ontdekken voor belangstellenden in onze streek.’

Programma bekendmaking Beste Boek op 4 maart te Gorssel

Het programma begint om 14.00 uur. Voor de pauze staat de streektaal centraal met onder andere voordrachten van enkele auteurs die aan Flonkergood hebben bijgedragen. Het thema van deze bundel is dit jaar ‘De smaak van Achterhoek en Liemers’.

Gedurende het programma brengt André van Gessel streektaalmuziek ten gehore.

Na de pauze spreekt Joop Hekkelman met de auteurs/samenstellers van de genomineerde boeken. Nadat de voorzitter van de vakjury het juryrapport heeft voorgelezen, volgt de bekendmaking van het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2016. Tevens zal er een presentatie en verkoop zijn van boeken uit en over de streek door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Rond 16.30 uur is het programma beëindigd.

De vijf genomineerde boeken zijn:

Rijpstra’s ondergang, het lot van een burgemeester in oorlogstijd

Auteur: Arend Hulshof

Een boek over Johannes Rijpstra, oud-burgemeester van Zelhem. De auteur onderzocht waarom zijn overgrootvader op het ene moment Duitse bevelen opvolgde en er op een ander moment tegenin ging. Hij stelt de vraag of de postume verering van Rijpstra wel terecht is.

Ode aan de Achterhoekse Motorcross. De legendes, de circuits, de verhalen.

Auteurs: Peter Rietman en Willy Hermans

Prachtige verhalen en anekdotes over de motorcross in de Achterhoek. Over de historie van motorverenigingen, legendarische kampioenen en ambities van jonge talenten. Met veel unieke en spectaculaire foto’s.

Berkel – Mein Leben als Fluss/Mijn leven als rivier

Auteur: Doris Röckinghausen

Een boek vol fascinerende liefdesverklaringen aan de Berkel, weergegeven in fotografie, schilderkunst en poëzie. Een uitnodiging om de Berkel en de bezienswaardigheden op de oever in alle facetten te ontdekken en te beleven.

Bontebrug

Auteur: Jonah Falke

Een klassieke coming of age roman over Robert Lowenthal die als Achterhoeker zijn weg probeert te vinden in Amsterdam. Een schuurfeest tegenover een vernissage, het dorpscafé tegenover het Rembrandtplein. Kiest de hoofdpersoon voor het kalme leven of volgt hij zijn tomeloze ambitie?

Jaarboek Achterhoek & Liemers, deel 40

Redactie: P. Bresser, L. van Dijk, W. van Heugten, W. Meijerman en A. Stern

Een bloemlezing over het hoofdthema ‘Grenzen’ en andere onderwerpen die de historie en het cultureel erfgoed van de Achterhoek en Liemers belichten.

Bij aanschaf van een streekboek tijdens de Boekenweek ontvangt men in de deelnemende boekenhandels Flonkergood gratis.

Datum en tijd: zaterdag 4 maart 2017, 14.00-16.30 uur.

Toegang: € 5 (incl. 2 consumpties).

Aanmelden via: info@ecal.nu of 0314-787078.

Locatie: Kerkzaal van de Protestantse Kerk te Gorssel, Hoofdstraat 27, 7213 CW Gorssel.

