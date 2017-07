Beleef kunst met de hele familie!

X 12

Kunst kijken statisch? Lastig om de kinderen warm te maken voor een expositie? Vanaf nu biedt de Koppelkerk de mogelijkheid om kunst te bekijken met de hele familie. Bij elke grote expositie zal een interactieve rondleiding met bijpassende workshop worden aangeboden voor jong en oud.

Op zondag 9 juli wordt bij de expositie Collectie Van Schaik de eerste rondleiding met bijpassende workshop aangeboden. Eerst maken jong en oud kennis met de stijl, techniek en achtergronden van de kunstwerken met een rondleider en educatieve medewerker en vervolgens gaan zij creatief aan de slag in het Kunstlokaal van de Koppelkerk. De hele familie is welkom en iedereen mag meedoen!

Deelnamekosten bedragen € 5,- per kind en € 7,50 per volwassene.

Rondleiding, workshop en een drankje zijn inbegrepen. Aanmelden is vereist en kan via www.koppelkerk.nl of via 0543-216 005.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zondag 9 juli

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Entree: € 5,- (kind); € 7,50 (volwassenen)

Reserveren: www.koppelkerk.nl / 0543-216 005