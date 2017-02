Bertus Borgers & the Young Retro’s op Schiller’s poppodium.

AALTEN – Op zondagmiddag 19 februari treed Bertus Borgers & the Young Retro’s op in het Aaltense café Schiller.

Bertus Borgers & The Young Retro’s presenteerden onlangs het album Eindhoven. De Brabantse 69 jarige zanger/saxofonist is een muzikant met een grote live-reputatie. Niet alleen als frontman bij zijn bands Mr Albert Show, Sweetd’Buster en Groove Express, maar ook als gast bij Herman Brood, Golden Earring en Raymond van het Groenewoud.

De mede oprichter van de Rockacademie in Tilburg treed nu op met The Young Retro’s. The Young Retro’s blijken de energie en het fanatisme te hebben om zijn repertoire te laten klinken met de rocksound van vandaag. De leden van de groep waarmee hij optreed zijn samen jonger dan hijzelf.

Ze lanceerden hun tweede album met een krachtige rock/blues -show: zonder poespas, zoals het de muziekfamilie Borgers betaamt.

Ook in de recensies van het album, dat is uitgekomen op CD, LP en op USB-Wafer, wordt de jonge band geroemd om haar aanpak. Zo schrijft Bluesmagazine Het lijkt wel of Bertus Borgers aan een tweede (of zo u wilt een derde) leven begint. Met het aantrekken van de jonge honden van The Young Retro’s heeft zijn muziek weer nieuw elan.

Het popmagazine Heaven meldt Borgers is nog steeds geweldig bij stem en zijn saxofoonspel is boven alle kritiek verheven, terwijl The Young Retro’s stevig tegenwicht bieden. En het toonaangevend rockblad Lust For Life besluit met…Een sprankelende plaat waarop oud en nieuw elkaar ontmoeten.

Op zondagmiddag 19 februari zal de band het album EINDHOVEN presenteren bij Oerkroeg Schiller. De deur is open vanaf 14:00 uur en de band begint om 15:00 uur stipt.

Kaarten voor Bertus Borgers & The Young Retro’s zijn in de voorverkoop voor € 7,50 (exl. kosten) online verkrijgbaar via de website van de Oerkroeg (www.oerkroeg.nl ). Aan de dagkassa kosten de kaarten €10,=

Line-up Bertus Borgers – leadvoc, sax Gio Sliwa – gitaar, backing voc Maurice Christian George – basgitaar, backing voc Bertho Mollen – drums, backing voc.