Big Band in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Zaterdag 4 maart treedt de Central Heat Big Band op in de Koppelkerk te Bredevoort. De big band staat onder leiding van oud-Winterswijker Hein Buying en heeft in haar 25-jarig bestaan een uitstekende reputatie opgebouwd, zowel bij het grote publiek als bij collegamuzikanten. De band was o.a. driemaal op rij winnaar van het Seabreeze Big Band Festival in Velsen (2004-2006), winnaar van het Nationaal Big Band Concours in Hoofddorp (2010) en een eerste prijs tijdens het Internationaal Big Band Concours in Hoofdorp (2013).

Central Heat speelt uiteraard klassiekers uit de toptijd van de bigbands, toen Duke Ellington, Count Basie, Stan Kenton en Glenn Miller volle zalen trokken. Maar de Central Heat Big Band laat het niet bij gouwe ouwe alleen. De band blijft zich ontwikkelen. Hein Buying en consorten zijn daartoe o.a. samenwerkingen aangegaan met Bert Joris, befaamd Belgische big band componist en de Amerikaanse bandleider en arrangeur John Clayton. Op het programma staan dus ook hedendaagse nummers, bijvoorbeeld van Snarky Puppy, een muzikanten collectief uit New York, dat met een mix van funk, jazz en soul en de nodige invloeden vanuit de progressieve rock de laatste jaren internationaal veel succes heeft.

Het wordt kortom een zeer gevarieerd concert, waarbij het lastig zal worden om stil op de stoel te blijven zitten. De zaal is open om 20.30 uur, de band begint om 21.00 uur te spelen. De entree is 10,- euro. Reserveren kan via info@koppelkerk.nl of via 0543-216005 .

