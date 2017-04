Bloemenmarkt verder als Voorjaarsfair

X 20

BORCULO – De Bloemenmarkt in Borculo gaat verder onder een andere naam. Het evenement is breder van opzet, vandaar dat er voor Voorjaarsfair is gekozen. ‘Dat dekt de lading beter’, zegt André van Woudenberg, voorzitter van Stichting Promotie Borculo (SPB). ‘Natuurlijk ontbreken de bloemenkramen niet, maar er is veel meer te beleven.’ De Voorjaarsfair staat op zondag 7 mei van 12 tot 17 uur op het programma.

Het gaat om de 25e editie van het populaire evenement. Met een gevarieerd programma hoopt de organisatie opnieuw veel bezoekers te trekken. Het aanbod bestaat uit kramen met bloemen, planten en perkgoed. ‘Dat blijft een belangrijk onderdeel. Mensen waarderen het omdat er in de regio amper nog bloemenmarkten worden gehouden. We vormen in Borculo een uitzondering’, aldus Van Woudenberg. De SPB organiseert de Voorjaarsfair ook dit jaar weer in opdracht van de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV). De meeste winkels zijn zondag 7 mei geopend van 12 tot 17 uur. Verder is er van alles te doen. Straattheater, allerlei demonstraties, muziek en kinderactiviteiten.

Het belooft dus weer gezellig druk te worden op deze eerste zondag van mei in het gemoedelijke Berkelstadje. De bijzondere sfeer zorgt voor toegevoegde waarde. Bezoekers kunnen de volgende programmaonderdelen verwachten:

Bloemenkramen

Straattheater

Ganzenhoedster uit Gelselaar

Demonstraties mandenvlechten, bijenhouden en houtdraaien

Elly Mobs en Lars Koehoorn komen zingen

Gymnastiekvereniging Borchlo verzorgt demonstraties

Jeugddrumband Het Klein Begin treedt op

Slootsmid uit Geesteren toont robotmaaiers

Introductie openluchtspel Het Galgenveld met Indiegangers

Stadswandeling langs open tuinen onder leiding van een gids in samenwerking met TIB

Kinderactiviteiten: Avonturijn verzorgt knutselen, er is een draaimolen, een springkussen en een stormbaan.

Voor kinderen zijn bij een kraam op de Veemarkt 300 zakjes met pompoenpitten beschikbaar. Ze kunnen daarmee pompoenen kweken. De grootste en mooiste pompoenen worden tijdens de Zompendag beloond met leuke prijzen.

Moederdagactie

Tijdens de Voorjaarsfair gaat de Moederdagactie van start. De actie loopt tot 14 mei. In deze periode krijgen betalende klanten bij de Borculose winkeliers (aangesloten bij de BOV) een bon waarop zij hun naam en adres moeten invullen. De bonnen kunnen worden ingeleverd in speciale bussen bij Etos, Schuurman Schoenen, Hogeweg Electroworld en Albert Heijn. De winnaars krijgen op Moederdag (zondag 14 mei) een ‘Ontbijt op bed’ thuisbezorgd. Dat gebeurt tussen 9 en 10 uur. Om mensen niet te overvallen, krijgen ze de dag ervoor een telefoontje. Het gaat om een rijkelijk champagneontbijt met belegde broodjes, melk, fruit en een roosje. De samenstelling van het ontbijt is in handen van café-restaurant Peters.