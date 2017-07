X 85

BREDEVOORT – Op zaterdag 8 juli 2017 vindt weer een particulieren boekenmarkt plaats in Bredevoort. Rondom de school op ’t Zand staan de kramen opgesteld, onder de monumentale bomen op het sfeervolle plein in hartje Bredevoort. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur.

Zoekt u ‘net dat ene boek’ , wie weet vindt u het op deze boekenmarkt in Bredevoort! Tevens is er op 8 juli een snuffelmarkt bij de molen “De Prins van Oranje”.

Er zijn exposities bij “Foto21”, De Muiswinkel en in de Koppelkerk. Verder zijn het Vestingpark St.-Bernardus, Stadsbrouwerij “De Borghman”, de Goudsmid Elcerlyck, de klokkenmaker, Maison Savon, de kruidentuin, Museumcafé De Zwaan, Atelier D’n Olde Smidse, etc. een bezoekje waard. Jeu de boules spelen op het plein ’t Zand is ook mogelijk (info VVV Bredevoort).

Op de terrassen rondom het plein kunt u ook genieten van een heerlijk kopje koffie.

Onthaasten in het mooie stadje Bredevoort, u bent van harte welkom.

Voor meer informatie www.boekenstad.com of www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl