Boogie Woogie organiseert gezellige Popquiz op Derde Kerstdag

WINTERSWIJK – Op dinsdag 27 december organiseert Boogie Woogie in Winterswijk een gezellige Popquiz. In deze avondvullende eindejaarsquiz worden deelnemers in verschillende rondes ondervraagd over de beste en slechtste popmuziek van toen en nu. Van de grootste hits uit de jaren zestig tot nummers die onlangs uitgebracht zijn.

De quiz is voor iedereen met een beetje muziekkennis goed te doen. Trommel dus een paar vrienden op en doe mee!

Hoe werkt het?

De Popquiz bestaat uit vijf rondes. Men stelt een eigen team van 2 tot 4 personen samen en daarmee moet bij elke ronde een antwoordformulier ingevuld worden. Iedereen krijgt dezelfde vragen. Alle vragen worden gesteld aan de hand van muziekfragmenten. Meezingen mag!

Praktische informatie

Opgeven voor de Popquiz kan als team dat bestaat uit 2 tot 4 personen. Een teamticket bedraagt 5 euro. Betaling vindt plaats op de avond zelf. Aanmelden kan per e-mail bij marian@boogiewoogie.nl. Geef hierbij teamnaam en aantal personen door.

De Popquiz vindt om 20.00 uur plaats in cultuurcentrum Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Dag van de Popquiz

Op dinsdag 27 december is het de landelijke Dag van de Popquiz. Op meer dan 50 locaties in Nederland wordt er een avondvullende Popquiz gehouden. Van Emmen tot Alkmaar en Breda tot Rotterdam doen er verschillende café’s, bars, pubs en podia mee. Meespelen aan een Popquiz kan nu dus ook in Winterswijk!

Foto: PR