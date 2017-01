Brand in meterkast

EIBERGEN – In een woning aan de Klaashofweg in Eibergen is dinsdagavond 10 januari brand uitgebroken in de meterkast.

De brandweer van Eibergen werd rond half acht gealarmeerd voor een woningbrand. In de meterkast van een woning was brand uitgebroken door kortsluiting. De brandweer heeft de meterkast en de woning op een verdere vuurhaard gecontroleerd maar dit bleek gelukkig niet het geval. De meterkast is veiliggesteld om verdere schade te voorkomen.

De bewoners hoefden hun woning vanavond niet te verlaten. Er raakte niemand gewond.