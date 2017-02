Bustrip naar concert Beets en Von Piekartz

EIBERGEN – Het platform Jazz Eibergen organiseert een bustrip naar het concert van Peter Beets en Daniel von Piekartz in de Amsterdamse North Sea Jazz Club op zondagmiddag 5 maart. Pianist Beets (Groenlo) en pianist/zanger Daniel Von Piekartz (Oldenzaal) behoren tot de top van de Nederlandse jazz scene. Tijdens dit bijzondere optreden staat het werk van Ray Charles centraal.

Het duo trad vorig jaar samen op tijdens de maandelijkse jazzavond in de Eibergse kroeg Home. Het publiek was laaiend enthousiast. Vandaar het initiatief van Jazz Eibergen om de oostelijke jazztoppers in actie te zien in de vermaarde North Sea Jazz Club.

De speciale bus met gezellige zitjes biedt plek aan 39 personen en vertrekt om 10:00 uur uit Eibergen en is rond 12:15 uur bij het Westergasfabriek-terrein. Daar kunnen de deelnemers nog even rondsnuffelen op de maandelijkse Sunday Market. Het concert begint om 13:30 uur. Rond 16:15 rijdt het gezelschap terug. Een all-in ticket (bus en entree) kost 36 euro per persoon.

Voor meer informatie en opgave: jazzeibergen@ziggo.nl , of Raph Schouten, 0545-473933.