Cafe het Bolwerk swingt op Koningsdag met Bandera Latina

WINTERSWIJK – De 50-ste verjaardag van onze koning wordt ook in café het Bolwerk aan de Kottenseweg 7 in Winterswijk niet vergeten. Vanaf een uurtje of vijf staan oude bekenden klaar om er een feest van te maken.

Bandera Latina, dé nummer 1 Rumba Flamenca & Wereldmuziek act van Nederland!

Met hun perfecte mix van virtuositeit en passie hebben ze ook in Winterswijk al een grote groep vaste bezoekers gekregen.

Onder leiding van gitaarvirtuoos Salvatore Giuseppe Sichi en leading lady en Bandera’s eigen diva, Silvana Sichi, weet Bandera Latina altijd de juiste snaar te raken.

De entree is vrij!