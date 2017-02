Carnaval Holterhoek

X 228

Holtkleuvers nieuwe prinsenpaar 2017 is Prins Bennie (Groot Kormelinck) en adjudant Martin (Klein Günnewyck).

HOLTERHOEK -Zaterdagavond 18 februar was het weer de jaarlijkse carnavalsavond voor de Holterhoek. De Holtkleuvers hadden weer een prachtig programma in elkaar gezet. Er waren weer verrassend optredens uit eigen gelederen o.a. de “De Grensmarietjes” de raad van elf met een “zwanendans” (allebei onder leiding van Petra Bollen). Als buutreedner kreeg Fons Monasso uit Groenlo de overvolle zaal totaal stil door zijn geweldige optreden.

Omdat de Volksfeestvereniging dit jaar het honderd jarige jubileum viert, staan er dit jaar enkele bijzonder activiteiten op het programma. Een onderdeel is in september de presentatie van “het boek van Holterhoek”. Op ludieke wijze heeft de carnavalsorganisatie “de Holtkleuvers” een groot boek gemaakt en bij iedere pagina een anekdote uit de honderd jarige geschiedenis van de Volksfeestvereniging Holterhoek voorgelezen. Als laatste pagina het verhaal van de presentatie van het nieuwe prinsenpaar 2017. Het nieuwe prinsenpaar is Prins Bennie (Groot Kormelinck) en adjudant Martin (Klein-Günnewyck). De aanwijzingen waren: ze wonen allebeide aan dezelfde weg maar met een ander adres, Prins Bennie woont in Nederland aan de Vredenseweg en adjudant Martin woont in Duitsland aan de Zwilbrock gemeente Vreden. Gezien hun naam blijft de ene altijd groot en de andere altijd klein, en ze zijn beide een grensgeval. Diny Papen mocht de diner bon in ontvangst nemen omdat zij als enigste van alle deelnemers van de prijsvraag, beide namen goed heeft geraden. In de proclamatie werd vermeld hoeveel koningen, prinsen en adjudanten er zowel aan de Nederlandse als Duitse zijde van de weg wonen of zijn geboren. Daarom hebben de prins en adjudant aan de Nederlandse zijde de Vredenseweg omgetoverd in P.C. Hoofdstraat en Köningsallee aan de Duitse zijde.

Zondagmiddag hebben prins Bennie en adjudant Martin de bordjes zelf geplaats, onder het genot van een Duits kruidenbitter “mummelmänneke”, het feest van de avond ervoor werd op deze manier nog even doorgevierd. Natuurlijk werd het Nederlandse voetbal (nationaal team) nog goed op de korrel genomen. Adjudant Martin is een groot voetbalfan. Voor de EK en WK toernooien heeft hij zowel een Nederlandse als Duitse vlag, die hij bij goede prestatie graag aan zijn balkon wil hangen. Hij verlangt naar de tijd dat hij zijn Nederlands vlag weer eens uit de mottenballen mag halen, want helaas heeft hij afgelopen jaren alleen de Duitse vlag mogen gebruiken.

Het oude prinsenpaar van 2016, prins Rudie en adjudant Marc konden op een ludieke wijze afscheid nemen door op een tandem, onder luid gejuich van het publiek als dank voor het afgelopen jaar, uit de zaal te fietsen. De raad van elf is meestal een vast team, maar hier is af en toe wel een wisseling van de wacht.

Dit jaar hebben Ivo Hofstede en Bert Dekkers afscheid genomen. Jarenlang hebben zij met heel veel plezier plaatsgenomen in “de raad van elf van de Holtkleuvers”. Afgelopen tijd hebben Ivo en Bert nog met zeer grote inzet en nauwkeurigheid geoefend, samen met de gehele raad van elf. De uitvoering van hun zwanendans gaf grote hilariteit bij alle bezoekers van de carnavalsavond.

Tenslotte werden Erik en Marjo Smeenk nog extra in “het zonnetje” gezet. Zij treden nu uit het carnavalsbestuur van de “Holtkleuvers”, na jarenlange trouwe dienst. Vanzelfsprekend is Volksfeestvereniging blij met het gehele bestuur van de “Holtkleuvers”. Ieder jaar weten ze weer een prachtig programma met allerlei verrassende en spetterende optredens te organiseren. Hierbij worden er ieder jaar weer andere (oud) Holterhoekers benaderd, en hier wordt door iedereen met enthousiasme op gereageerd. Waar kan een “kleine” gemeenschap “groot” in zijn!

Kijk voor foto’s op www.Holterhoek.eu. Hierop staat tevens het intekenformulier, waarmee u ook “het boek van Holterhoek” kunt bestellen.

[0] Tekst en foto: Marijke Geverinck-groot Kormelinck

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)