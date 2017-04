Compagnie Onversaegt schiet Koningsdag in

X 58

BREDEVOORT – Donderdagmorgen, vroeg in de ochtend, bulderde het 12 pond zware kanon van Bredevoort maar liefst drie keer. De kanonniers van de Compagnie Onversaegt luidden op deze manier Koningsdag in.

Het kanon staat nabij de kleine gracht net buiten de vestingstad Bredevoort. Sinds 2010 mogen de leden van compagnie Onversaegt zelf schieten. Het afvuren van de jaarlijkse saluutschoten werd druk bezocht.

De Compagnie Onersaegt is vernoemd naar een van de bolwerken uit de Tachtigjarige Oorlog die het stadje rijk was. Ook slaat de compagnie enkele malen per jaar haar kampement op ergens in den Lande.

Het tentenkamp staat op zaterdag 13 en zondag 14 mei aan de rand, nabij het Grachthuys van de historische Vestingstad. Op zaterdag en zondag zullen tijdens oefeningen weer musketten en kanonnen afgeschoten worden.

Hoewel het weekend geen publieksevenement is, mogen nieuwsgierigen natuurlijk altijd een kijkje komen nemen in het kampement vanaf 12.00 uur.