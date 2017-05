Concert gitaarvirtuoos Mart Hillen in Doopsgezind Kerkje

X 11

WINTERSWIJK – Op zondag 28 mei, precies één jaar na het winnen van het regionale open podium Rabo On Stage, geeft de Lichtenvoordse fingerstyle-gitarist Mart Hillen zijn eerste soloconcert in het Doopsgezind Kerkje in Winterswijk.

Ambassadeur van de gitaar

Op 28 mei 2016 won deze gitaarvirtuoos de regionale theaterwedstrijd Rabo On Stage. Tijdens de finale riep Juul Diteweg (juryvoorzitter en directeur van het ArtEZ Conservatorium hem uit tot “ambassadeur van de gitaar”. Met het winnen van dit open podium kreeg de gitarist de mogelijkheid om onder begeleiding van regisseur en theatervakvrouw Leoni Jansen een soloprogramma te maken.

Passie en liefde voor het vak

Op zondag 28 mei is dit programma helemaal klaar en kan het publiek kan genieten van het grandioze gitaarspel van Mart Hillen dat hij verbindt met mooie persoonlijke verhalen. Dit doet hij met passie en liefde voor het vak.

Na On Stage

Na het winnen van Rabo On Stage in 2016 won Mart Hillen ook de Fingerstyle Academy Awards. Van alle gitaristen werd hij als winnaar gekozen en stond hij op het podium met zijn grote voorbeeld Tommy Emmanuel. Ook Giel Beelen werd enthousiast na het horen van zijn performance en nodigde hem uit bij 3FM.

Reserveren

Mart Hillen in Concert is te zien op zondagmiddag 28 mei, 17.00 uur in Het Doopsgezind Kerkje (Torenstraat 4), te Winterswijk. Kaarten a € 7,50 per stuk zijn te koop bij de theaterkassa van De Storm in Winterswijk of 24 uur per dag via www.theaterdestorm.nl/marthillen.

