Connect0314 houdt interkerkelijke jeugddienst

DOETINCHEM – Je zult vandaag de dag moeite moeten doen om iemand te vinden die geen gebruik maakt van sociale media. Selfies, delen en likes verzamelen hoort er helemaal bij. Maar hoe God jou ziet, is voor veel mensen nog steeds een mysterie. Dat staat wel centraal tijdens de interkerkelijke jeugddienst ‘Let’s Make A Selfie’ in Plexat Doetinchem, op 18 februari.

De jeugddienst in Plexat wordt begeleid door een enthousiaste band met zangers. Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ en voormalig directeur van het Flevo Festival, zal spreken over het thema. Vanuit zijn werk en als vader ziet hij wat sociale media met ons doet. Het draait in deze digitale wereld vaak om gezien worden en dingen over jezelf delen. Maar welk effect hebben het aantal likes en reacties op je? Ben je teleurgesteld als het er minder zijn als de vorige keer? Vergelijk je het aantal likes tussen vrienden onderling? Maakt het je onzeker wat anderen van je vinden, als je iets deelt? Een ‘selfie’ maken, laat iets van jezelf zien. Maar lang niet altijd zien we wat er achter de selfie zit.

Bram Rebergen zal tijdens de ‘Let’s Make A Selfie’ jeugddienst inhaken op vergelijkbare vragen, maar dan met het oog op God. Hoe heeft God mij bedoeld? Hoe wil God dat ik mijzelf zie? Hoe kan ik omgaan met mijn onzekerheid? Het zijn allemaal vragen die we onszelf maar zelden stellen. In Plexat waagt Bram Rebergen met jou een sprong in het diepe, op zoek naar de ultieme selfie met God!

De toegang voor ‘Let’s Make A Selfie’ is gratis.

Interkerkelijke jeugddienst ‘Lets Make A Selfie’

18 februari 2017

19:30 uur

Plexat in Doetinchem, Dr. Huber Noodtstraat 74a