Countrymuziek tijdens Koppelsessies

BREDEVOORT – Op zondagmiddag 14 mei (Moederdag) treden Cynthia Bal (Zutphen) en Jacco Verhaaf (Brummen) op tijdens de Koppelsessies: een akoestisch concert in het intieme Boekencafé in de Koppelkerk. Singer-songwriter Cynthia Bal trad al eerder op in de Koppelkerk in het voorprogramma van Démira tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek 2015.

De eerste ontmoeting van Jacco en Cynthia was in de zee van Scheveningen. Enkele jaren later troffen ze elkaar opnieuw in de zevenkoppige coverband Blue Jellybeans. Jacco speelde daar gitaar en Cynthia kwam er later bij als achtergrondzangeres. Inmiddels is Cynthia leadzangeres van diezelfde band – die nu Miss Tuesday heet – en heeft Jacco zijn zangtalent ontdekt.

Met dezelfde voorliefde voor countrymuziek kwam het idee snel tot stand om een akoestische set te maken. Omdat het zang en gitaar-duo gloednieuw is, zullen Jacco en Cynthia op 14 mei een mooie mix ten gehore brengen van country-nummers en de covers die ook gespeeld worden door Miss Tuesday! Naast de mooie liedjes van Jacco en Cynthia, worden moeders op deze Moederdag in de watten gelegd met een lekkere traktatie.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zondagmiddag 14 mei

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrije gift

[0] Foto: Singer-songwriter Cynthia Bal. (c) Michel Nolsen