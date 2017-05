Curiozamelbeurs in de Hofnar

X 0

AALTEN – Zaterdag 6 mei is er weer de maandelijkse curiozamelbeurs van de Nederlandse vereniging De Verzamelaar in De Hofnar in Aalten. Naast de gebruikelijke zaken als postzegels, munten en ansichtkaarten zijn hier ook andere minder gangbare verzamelobjecten te vinden zoals streekboeken, vinyl-platen en diverse andere nostalgische paperrassen en curiosa.

De beurs begint om 13.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en de entree is gratis.

Voor informatie en tafelreservering: Hans Ubbing, tel. 0543-520532

