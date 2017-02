Een dag dwalen over oude landgoederen rond Vorden

VORDEN – De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen organiseert op zaterdag 25 februari een lange dagwandeling over de landgoederen Vorden en de Kieftskamp. Ze grenzen aan elkaar, maar zijn heel verschillend. Rondom kasteel Vorden neemt de boswachter u mee door oude bossen. Rondom de Kieftskamp ziet het er anders uit. Het landschap is hier gevormd door een aantal boerderijen, waardoor de kleinschaligheid bewaard is gebleven. De boswachter vertelt hoe de kasteelheren en de boeren omgingen met de natuur. In de winter is het stil rondom Vorden, en de kans is groot dat reeën zich laten zien. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden en u dient zelf lunch/drinken mee te nemen voor onderweg. Deze wandeling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Start: 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Vordense Bosweg in Vorden. Duur: 5 à 6 uur. Deelname: € 5,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren niet nodig.

Informatie: www.glk.nl/evenementen , Ronald Mannessen, tel. 06 – 28 865 433 of Wim de Vries, tel. 06 – 17 320 363.

[0] Tekst: Nicole Burgers

[1] Foto: Nico van Haasdrecht

