Dagcentrum Oogheelkunde scoort zeer goed

WINTERSWIJK – Patiënten waarderen de zorg, behandeling en informatievoorziening in het dagcentrum Oogheelkunde van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk met een ruime 8.9. Dat is de uitkomst van het patiënttevredenheidsonderzoek dat het ziekenhuis hield in september van dit jaar.

Uitvraag via de iPad

De patiënten die voor een behandeling naar het dagcentrum Oogheelkunde kwamen, werden gevraagd om na afloop van de ingreep een korte vragenlijst op een iPad in te vullen. Als dank ontvingen patiënten een consumptiebon die in het bezoekersrestaurant ingeleverd kon worden. Meer dan 90% van de patiënten werkte hieraan mee. Onder andere werd gevraagd of zij het dagcentrum goed konden vinden en hoe ze het verblijf op het dagcentrum hebben ervaren. Verder werd gevraagd naar de behandeling op de operatiekamer, de opvang na de behandeling en of de informatie over de zorg na de behandeling duidelijk was. In de laatste twee vragen konden patiënten vermelden waarover ze tevreden waren en welke suggesties ze eventueel hadden om de zorg nog verder te verbeteren.

Evaluatie

Uit de evaluatie van de enquête bleek, dat veel patiënten tevreden zijn over het hele traject. En een aantal patiënten benoemde de hartelijke gastvrije ontvangst, de uitleg en betrokkenheid bij de patiënten en het kopje koffie dat ze kregen aangeboden.

Uitdaging

Susan Hoftijzer, senior medewerker OK, is blij met deze uitkomst. “Iedere dag opnieuw doet het hele team zijn uiterste best om de best mogelijke zorg te bieden, toegespitst op de wensen en behoeften van de patiënt. En als dat met een 8.9 wordt gewaardeerd, is dat voor ons een bevestiging dat we het goed doen. Maar het is tevens een uitdaging om de zorg aan onze patiënten nog verder te optimaliseren.”



Mening van patiënten essentieel voor het leveren van goede zorg

Om de best mogelijke zorg te kunnen leveren die is afgestemd op de wensen en behoeften van onze patiënten, houdt het SKB regelmatig patiënttevredenheidsonderzoeken. “Dat doen we steeds vaker met behulp van een iPad. Patiënten die voor een afspraak op de polikliniek, IC/CC (intensive care/cardio care), laboratorium komen of op een verpleegafdeling verblijven, vullen na afloop een korte vragenlijst in. Op basis van deze uitkomsten die direct beschikbaar zijn, kunnen we heel snel zien of patiënten tevreden zijn en waar verdere verbetering in de zorg of het zorgproces mogelijk is, aldus Cindy Holweg, kwaliteitsfunctionaris in het SKB.