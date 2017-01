Docenten Boogie Woogie luiden het jaar 2017 muzikaal in

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag 5 februari wordt het jaar 2017 muzikaal ingeluid door de docenten van cultuurcentrum Boogie Woogie. Tijdens het concert Teachers on Stage nemen de docenten de bezoekers mee op een muzikale reis en gaan zij in 80 maten de wereld rond. Een leuk zondagmiddagconcert voor de hele familie!

Het hele jaar door geven de docenten muzieklessen aan leerlingen, maar op zondag 5 februari worden de rollen een keer omgedraaid. Er werken verschillende docenten van Boogie Woogie mee aan dit jaarlijkse concert. Solo, maar ook in verrassende bezettingen zoals een popkoor of band.

Het concert Teachers on Stage vindt plaats in de concertzaal van de hoofdvestiging van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Het begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren naar de ‘Teachers on Stage’!