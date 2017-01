Doorlopende bezoektijden SKB

WINTERSWIJK – Wie een patiënt in Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk wil bezoeken, kan vanaf 1 januari 2017 dagelijks terecht van 14.30 tot 20.00 uur. In de weekenden en op feestdagen is bezoek tussen 10.45 en 11.30 uur ook mogelijk. Uitzonderingen zijn de afdeling Intensive care/Cardio care en de Vrouw-kindafdeling.

“Met de verruiming van de bezoektijden komen we tegemoet aan de wensen van patiënten en bezoekers,” licht teammanager Enid Peters het besluit toe. “Familie en vrienden kunnen een bezoek aan een dierbare in het ziekenhuis veel beter afstemmen op hun eigen situatie. Een andere prettige bijkomstigheid is dat de kans kleiner is, dat iedereen tegelijkertijd op bezoek komt. We adviseren overigens wel om met de patiënt of diens naasten af te blijven stemmen wanneer een bezoek het beste schikt,” aldus Peters.



Afwijkende bezoektijden

De afdeling IC/CC hanteert afwijkende bezoektijden. Voor een voorspoedig herstel en het bewaken van de rust, is gekozen voor drie bezoekmomenten per dag. De kraam- en kinderafdeling hanteert ook drie bezoekmomenten per dag, echter gezinsleden kunnen in overleg met de verpleging gedurende de hele dag terecht.

Service

SKB wil de beste zorg in een gastvrije omgeving bieden. Dat betekent dat het ziekenhuis kritisch kijkt waar bestaande regelingen aangepast kunnen worden om de service verder te verbeteren. Naast verruiming van de bezoektijden, zijn de parkeertarieven met ingang van 1 januari drastisch verlaagd. Het eerste half uur is gratis, daarna betaalt men slechts één euro ongeacht de duur van het bezoek.