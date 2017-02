Wij draaien door…. de Doofpot en de Kettel

EIBERGEN – 11e editie Doofpot-Kettel reünie gaat door! Na de geslaagde Doofpot/ Kettel reünie van 2016, hebben de organisatoren besloten ook de 11e editie doorgang te laten vinden.

Of je nu komt voor een weerzien van je uitgaansvrienden van toen of liefhebber bent van de muziek uit die tijd, Eet- en Feestcafé de Klok te Eibergen is zaterdagavond 25 maart 2017 “the place to be”.

De dj’s van toen draaien de muziek als vanouds uitsluitend van vinylplaten met muziek uit de jaren 70 en 80. Ook zal de nostalgische discoverlichting die avond niet ontbreken. In de grote zaal lekker swingen op de “beats” van toen, en in het voorcafé herinneringen ophalen. Graag tot ziens op zaterdag 25 maart 2017 vanaf 20.00 uur, bij Eet- en Feestcafé de Klok, Grotestraat 84 te Eibergen!

Toegangskaarten voor dit evenement zijn verkrijgbaar bij Eet en Feestcafé de Klok in Eibergen, en bij de dj’s. Kaarten in de voor verkoop € 3,= , aan de kassa € 5,= p.p.

Voor info; like ons op Facebook (facebook.com/doofpotkettel) of volg ons via de website www.dedoofpot.net en via het Twitter account @doofpotkettel