Edwin Evers Band naar openluchttheater

EIBERGEN – De Edwin Evers Band verzorgt onder leiding van Nederlands’ bekendste ochtend deejay Edwin Evers zaterdag 9 september een non-stop muzikaal feest in Openluchttheater Eibergen. De 13 topmusici spelen vele bekende hits in een ruim tweeënhalf uur durende show.

Na afloop is er een afterparty met deejay. De online ticketvoorverkoop start zaterdag 21 januari om 10:00 uur en is uitsluitend voor donateurs. Als er kaarten overblijven is er 23 januari nog een vrije online verkoop. Tickets kosten in de voorverkoop 27,50 euro, inclusief alle bijkomende kosten.