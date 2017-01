Eerste namen Mañana Mañana 2017

VORDEN – Met trots maakt de Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. vandaag de eerste boekingen voor Mañana Mañana 2017 bekend. Het veelzijdig muziekprogramma met jong talent (Electric Company), gevestigde namen (T-99), lokale helden (Moonyard) en wereldmuziek (Mariachi Reloaded) krijgt vorm. Er zijn workshops en wederom zal er heerlijk eten geserveerd worden tijdens het ‘meest relaxte festival van Nederland’ dat dit jaar voor het eerst zal neerstrijken in en om Kasteel Vorden.

De eerste namen!

T-99 (roots/alternative), The Jerry Hormone Ego Trip (Nederbeat door kinderboekenschrijver), Toe Maar (een ode aan Doe Maar), Darlyn (rauwe rootspop), The Grand East (jaren 70 rock), The Great Communicators (zwoele popliedjes), Nairobi Golf Kid (indie/afrobeat), The Dawn Brothers (sixties/seventies), Roots Rising (reggae), Dakota (danspop), Mariachi Reloaded (BE, Mexicaanse feestmuziek), Gascoignes Quartet (surprise act van de Gaspiepe), Moonyard (southern rockers uit Vorden), Electric Company (jonge honden Britpop), Fable Dust (muzikale, visuele ervaring), Reverse Cowgirls (hillbilly/country), Giant Tiger Hooch (rhythm & blues met een lach en een traan), The Goon Mat & Lord Bernardo (BE, dampend garageduo), Balkanari (Gipsyliederen en Balkanbeats), Björn van der Doelen (Brabantse americana), onze superswingende huisband Boogie Beasts (BE) en workshops bluesharp en slidegitaar.

Nieuwe verkooprecords

Meer en meer mensen beslissen vroeg om naar dit relaxte feest in de natuur te gaan want de kaartverkoop voor Mañana Mañana 2017 gaat beter dan ooit: dit jaar verkocht Mañana Mañana in vier dagen evenveel kaarten als vorig jaar in vier maanden. Van de campingtickets en de zaterdagtickets is inmiddels voorbij de 70%. De vrijdag staat op 40% en de zondag op 48%. Bovendien zijn al ruim 75% van de caravantickets vergeven. Via digitale media houdt Mañana Mañana haar publiek op de hoogt van de meest recente verkoopstatus.

Nieuwe locatie

Mañana Mañana heeft na vier edities op Landgoed Enghuizen in Hummelo een nieuwe festivallocatie gevonden in en om Kasteel Vorden en in de aangrenzende bossen beheerd door het Gelders Landschap. In de komende maanden volgt meer nieuws over Mañana Mañana: er volgen meer namen van de meest uiteenlopende artiesten, leerzame workshops, cateraars met verrassende gerechten en activiteiten voor kinderen.

Mañana Mañana – 15-16-17-18 juni 2017

Voorverkoop gestart

Locatie: Kasteel Vorden

www.mananamanana.eu