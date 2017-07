Eerste zomerconcert in Bredevoort

X 48

BREDEVOORT – Op zondag 9 juli wordt in Bredevoort het zomerconcert gestart met een dubbelconcert van

Popkoor Friends & The Greyhound Barbershop Singers.

Friends staat onder de bezielende leiding van dirigent Johan Klein Nibbelink. Johan speelt deze zondag een thuiswedstrijd, want hij is een rasechte Bredevoortenaar.

Friends staat bekend om het mooie en volle geluid en het gevarieerde repertoire. Tijdens dit zomerconcert wordt een mix van lekkere Nederlands- en Engelstalige songs gebracht met onder andere Bohemian Rhapsody en Stairway to heaven van Queen en Led Zeppelin en “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij. Zorg dat u er bij bent want er zijn nog veel meer heerlijke nummers en het wordt lastig om niet zelf mee te zingen.



Ook The Greyhound Barbershop Singers staat onder leiding van Johan Klein Nibbelink. Het koor legt zich vooral toe op het zingen van “barbershop-songs”. Deze zangstijl is eind 19e eeuw ontstaan in Amerikaanse kapperszaken (Barbershop). Naast het knippen werd er gezongen – en wel de toenmaals bekende (volks)liedjes. Iemand zette een melodie in en de anderen probeerden “om de melodie heen te zingen”. Zo ontstond langzamerhand de “barbershopstyle”: de lead zingt de melodie en de andere drie stemmen: tenor, bass en bariton hebben t.o.v. de “lead” een harmonische functie.



Het zingen wordt vaak ondersteund door gebaren, vingerknippen en ook door grapjes die veelal te maken hebben met de tekst. Oog en oor dienen gestreeld te worden.

Kijk op de facebookpagina Zomerconcerten Bredevoort voor de line-up voor de rest van het seizoen.

Alle concerten beginnen om 12.00 uur en gaan alleen door bij mooi weer. De toegang is vrij, hoewel er wel met de pet langsgegaan wordt om de kosten te drukken.