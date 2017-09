Eibergen 17 sept. – Uniek koor ‘Brick In The Wall’ Pink Floyd Project

X 200

Debuut kinderen in uitverkocht theater

EIBERGEN – 25 kinderen van de Menno ter Braak school, popschool Drums & Dance en theaterschool Luna maken zaterdag 17 september hun podiumdebuut tijdens het uitverkochte concert van het Pink Floyd Project in Openluchttheater Eibergen. De kinderen vormen bij het nummer ‘Brick In The Wall’ het koor uit de beroemde videoclip. ‘Het leek ons een leuk idee om de jeugd er bij te betrekken’, zegt het bestuur van Openluchttheater Eibergen.

De kinderen maken hun podiumdebuut in een uitverkocht theater met ruim 1.700 bezoekers. Tom van den Heuvel van popschool Drums & Dance is gevraagd het eenmalige project te begeleiden. ‘’Zaterdagmiddag is er een generale repetitie om de puntjes op de i te zetten. Hoewel het concert al maanden stijf is uitverkocht, worden de ouders en/of verzorgers toch in de gelegenheid gesteld om voor een zacht prijsje nog een ticket te kopen.