Enthousiasme over plan duurzaam bedrijvenpark Ruurlo

RUURLO – Henk Kamp is enthousiast over de inspanningen die in Ruurlo worden gedaan om het bedrijvenpark te verduurzamen. De minister van Economische Zaken sprak zijn waardering uit voor het initiatief. ‘Het energievraagstuk zal de komende tijd de agenda beheersen. Het is heel verstandig om voorop te willen lopen, zoals dat in Ruurlo wordt opgepakt’, aldus Kamp.

De duim gaat omhoog. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft zojuist het rapport ‘Duurzaam Ondernemen; zet je bedrijf op voorsprong!’ in ontvangst genomen van Henk Deunk (Industriële Kring Berkelland) en Jan Straatman (Achterhoek Duurzaam Verbouwen). De mede-initiatiefnemers van de Ruurlose pilot waren in hun nopjes met de bijval van de bewindsman. ‘Natuurlijk sterkt het ons. Het geeft aan dat we op de goede weg zitten. Het is nu zaak om verdere stappen te zetten. We gaan er concreet mee aan de slag en rollen het uit in de regio.’ Het project krijgt navolging in de gemeente Berkelland en hoogstwaarschijnlijk zelfs in de hele Achterhoek. Want ook in SIKA-verband (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek), binnen VNO-NCW Achterhoek en andere gemeenten bestaat grote belangstelling voor de beproefde MKB-aanpak voor duurzaam ondernemen en energiebesparing. Dat laatste verbaasde Kamp niet. Immers, de energietransitie staat voor de deur. ‘Alles gaat veranderen en we moeten van de fossiele energie af. Dat vraagt om daadkracht en investeringen, ook van het bedrijfsleven. Het biedt veel kansen en daardoor kun je ondernemers aanspreken op hun ondernemerschap.’

In Ruurlo bestaat een breed draagvlak om op grote schaal serieus aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Het is de bedoeling om op termijn een duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark te realiseren. De aanpak past in het streven om de Achterhoek in 2030 energieneutraal te krijgen. De meeste bedrijven zijn al begonnen om maatregelen te treffen. ‘Het is een groot succes’, meldde Henk Deunk van de Belangenvereniging Bedrijvenpark Ruurlo (BvBR). ‘Je moet echt naar de bedrijven toe en met ondernemers in gesprek, een brief in de bus alleen werkt niet.’ Door samen op te trekken ontstaat een sneeuwbaleffect, zo is de ervaring. ‘Betrokkenheid en enthousiasme gaan dan hand in hand.’ De pilot in Ruurlo is een initiatief van de Industriële Kring Berkelland (IKB), Belangenvereniging Bedrijvenpark Ruurlo (BvBR), gemeente Berkelland en de provincie Gelderland met ondersteuning van Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV).

Minister Henk Kamp liet zich maandagavond bijpraten over de economische ontwikkelingen in de Achterhoek. Hij was er op uitnodiging van de VVD Achterhoek en Industriële Kring Berkelland (IKB). De bijeenkomst met de titel ‘De kracht van Oost-Nederland’ bij HCR Prinsen in Haarlo trok veel belangstellenden. Ze kregen een boeiende en interactieve sessie voorgeschoteld onder leiding van dagvoorzitter Joost Hoebink.

Het rapport over de Ruurlose pilot is in te zien via de volgende link: bit.ly/2ewZuXe