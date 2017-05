Esmeralda Hasselo start nieuwe basisgroep Biodanza bij Centrum Goud

X 12

EIBERGEN- Kom Biodanza ervaren en ontdekken op 16 mei bij Centrum Goud

Biodanza is een methode wat werkt met muziek, beweging, contact en ervaren. “Wekelijkse lessen vinden plaats in een (vertrouwde) groep, waarin we het eerste gedeelte van de les starten met actieve oefeningen die vitaliteit en vreugde stimuleren. In de tweede helft worden de oefeningen rustiger, zodat je lichaam ontspant en nieuwe energie kan opdoen. Tijdens de workshop wordt niet gesproken, zodat het hoofd rust krijgt en we het lichaam de kans geven om nieuwe positieve ervaringen op te doen” aldus docente Esmeralda Hasselo (39 jaar) en assistente Tamira Hasselo (16 jaar).

Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan Biodanza en wordt tijdens de oefeningen uitgenodigd om te bewegen en expressie te geven op ieders eigen unieke manier. Biodanza is een persoonlijke ontdekkingsreis, het bevordert gezondheid, ervaren van geluk en plezier in het leven.

Op 16 mei is er een gratis open les om Biodanza te komen ervaren en te ontdekken. De zaal van Centrum Goud Hondevoort 18 te Eibergen, is open vanaf 19.30 en de les begint om 20.00 tot ongeveer 21.45. Bij genoeg animo zullen er elke dinsdagavond lessen worden verzorgd door Esmeralda Hasselo van In-Contact-Zijn.

Meer informatie over Biodanza en Esmeralda Hasselo kunt u vinden op www.biodanza.nl of bel naar 06-57678951. Bent u van plan deel te nemen op 16 mei bel, sms of mail naar incontactzijn@gmail.com