Expositie waardige afsluiting van succesvol project ‘Rekken – De Grens vroeger en nu’

REKKEN – Donderdag 9 februari werd onder grote publieke belangstelling de expositie van het fotografieproject ‘Rekken – De Grens vroeger en nu’ geopend. Wethouder Joke Pot van de gemeente Berkelland, Henny van Doorn en Jelle de Witte knipten gezamenlijk een lint door onder de klanken van midwinterhoorns. Daarna bekeken de aanwezigen de vele foto’s , krantenartikelen, muurkranten en andere objecten die een duidelijk beeld gaven van de activiteiten en het eindresultaat waaraan senioren uit Rekken en leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Berkel enkele weken intensief gewerkt hebben.

‘Rekken – De Grens vroeger en nu’ is een project van Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek rond foto’s van Rekken en de grensstreek. Markante locaties in de buurt van de grens bij Rekken, te zien op oude foto’s, zijn opnieuw gefotografeerd om de verschillen tussen vroeger en nu goed te kunnen zien. Dit gebeurde tijdens een fietstocht eind november van het vorige jaar. Ter voorbereiding zorgden historisch fotomateriaal, smokkelverhalen en lessen over fotografie ervoor dat het project helemaal begon te leven. Prachtig was daarbij de interactie tussen jong en oud.

Bij de activiteiten waren verschillende partijen uit de gemeente Berkelland betrokken; Museum de Scheper, Historische Kring Eibergen, Midwinterhoorngroep Eibergen, Joseph Rothering, Stichting Muziek en Kunstwijs en verder Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en Boogie Woogie Winterswijk.

Openingstijden expositie: de expositie is gratis te bezoeken op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 12.15 tot 16.30 uur. De expositie duurt t/m vrijdag 24 februari.

Verbinden van generaties Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact.

Nieuws of tip insturen Titel Bericht Afbeelding Naam auteur tekst en naam fotograaf Je emailadres Controleer of u een mens bent 2 + 6 =